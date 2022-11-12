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Инициированная Азербайджаном резолюция рекомендована для утверждения на Генассамблее ООН

Политика Материалы 12 ноября 2022 10:14 (UTC +04:00)
Инициированная Азербайджаном резолюция рекомендована для утверждения на Генассамблее ООН

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Инициированная Азербайджаном резолюция "О пропавших без вести лицах" рекомендована к утверждению на 77-й сессии Генассамблеи ООН в декабре, передает в субботу Trend со ссылкой на ООН.

Информируя о резолюции, представитель Азербайджана сказал, что в проекте резолюции говорится о необходимости строгого соблюдения норм международного гуманитарного права, предоставления семьям лиц, пропавших без вести в связи с конфликтом, информации об их судьбе.

Отмечается, что эта резолюция стала одним из семи документов, рекомендованных на рассмотрение Генассамблеи. Соавторами документа выступили 63 государства-члена ООН.

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