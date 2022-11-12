Инициированная Азербайджаном резолюция рекомендована для утверждения на Генассамблее ООН

БАКУ /Trend/ - Инициированная Азербайджаном резолюция "О пропавших без вести лицах" рекомендована к утверждению на 77-й сессии Генассамблеи ООН в декабре, передает в субботу Trend со ссылкой на ООН.

Информируя о резолюции, представитель Азербайджана сказал, что в проекте резолюции говорится о необходимости строгого соблюдения норм международного гуманитарного права, предоставления семьям лиц, пропавших без вести в связи с конфликтом, информации об их судьбе.

Отмечается, что эта резолюция стала одним из семи документов, рекомендованных на рассмотрение Генассамблеи. Соавторами документа выступили 63 государства-члена ООН.