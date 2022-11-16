В парламенте Азербайджана осудили резолюцию французского сената

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана осудили антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции.

Как сообщает в среду Trend, депутат Кямран Байрамов сказал на сегодняшнем заседании парламента, что Франция приняла резолюцию против Азербайджана, противоречащую международному праву.

Он отметил, что это является результатом деятельности исламофобских, тюркофобских и проармянских диаспор.

Байрамов подчеркнул, что подобные шаги Франции способствуют росту напряженности в регионе, замедлению мирного процесса.

"Франция демонстрирует свою истинную, проармянскую позицию. Эта резолюция - пример лицемерия, двуличия. Данному предвзятому шагу Франции должна быть дана политическая оценка", - сказал он.

Депутат Турал Гянджалиев отметил, что антиазербайджанская резолюция Сената Франции является шагом против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

"Страна, которая должна заботиться о международном праве и мире, попирает международное право. Как после этого Франция собирается говорить о международном праве, мире? Этим предвзятым шагом Франция наносит серьезный удар по мирному процессу в регионе. Данная резолюция является следствием деструктивной политики Франции. Те, кто считают себя "новыми наполеонами", не должны забывать, что с Азербайджаном нельзя разговаривать таким образом", - сказал он.

Депутат Джаваншир Фейзиев отметил, что принятие этой предвзятой резолюции обусловлено желанием Франции обеспечить свои геополитические интересы в регионе. Он подчеркнул, что резолюция препятствует установлению мира в регионе.

"Мир в регионе не в интересах некоторых сил, в том числе Франции, и они пытаются обеспечить свои интересы, создавая напряженность. Они должны понимать, что такими шагами не смогут обеспечить свои интересы", - сказал Фейзиев.

Другие депутаты также осудили предвзятую резолюцию, отметив, что она противоречит международному праву.

(Перевод: Фидан Мустафаева)