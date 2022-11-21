БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняется требование о числе учредителей политпартий.

Как сообщает в понедельник Trend, в обновленном варианте законопроекта "О политических партиях" отмечается, что политическая партия учреждается не менее 50 полностью дееспособными гражданами (учредителями) Азербайджана.

В предварительном варианте проекта было отражено, что учредителями политической партии могут быть минимум 200 полностью дееспособных граждан Азербайджана, постоянно проживающих на территории Азербайджана в течение последних 20 лет.

(Перевод: Фидан Мустафаева)