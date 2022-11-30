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В Азербайджане утвержден устав Агентства геодезии и картографии

Политика Материалы 30 ноября 2022 18:58 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден устав Агентства геодезии и картографии

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден "Устав юридического лица публичного права "Агентство геодезии и картографии".

Как сообщает в среду Trend, постановление об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, изменения в него могут быть внесены в соответствии с пунктом 2.6-1 "Положения о порядке подготовки и принятия нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденного указом № 772 Президента Азербайджанской Республики от 24 августа 2002 года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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