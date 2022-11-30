Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

БАКУ /Trend/ - 30 ноября в 19:40 подразделения армянских вооруженных сил с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Безирхана Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанном направлении, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)