Законодательные органы Франции превратились в арену политической авантюры - парламент Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Вслед за принятием Сенатом Франции 15 ноября 2022 года предвзятой резолюции Национальная ассамблея этой страны 30 ноября так же организовала политическую акцию против Азербайджана, продемонстрировав открытое неуважение к нормам и принципам международного права и приняв предвзятый, необъективный и несправедливый акт, направленный против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Эти резолюции, принятые Сенатом и Национальной ассамблеей Франции, говорят о превращении законодательных органов Франции в арену политических авантюр. Решительно отвергаем данную резолюцию Национальной ассамблеи Франции и расцениваем ее как политическое лицемерие.

Об этом говорится в комментарии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в связи с принятой Национальной ассамблеей Франции предвзятой резолюцией, сообщает в четверг Trend.

Отмечается, что основной причиной того, что усилия, предпринятые для мирного урегулирования конфликта в период почти 30-летней оккупации Арменией азербайджанских земель, не увенчались успехом, было то, что государство, осуществившее агрессию, не было названо агрессором, страны, взявшие на себя роль посредников, в частности Франция, допустили двойные стандарты, а также то, что в отношении Армении не были приняты должные меры за невыполнение требований известных резолюций Совета Безопасности ООН, игнорирование международных норм. С сожалением отмечается, что сегодня провокационные шаги французских властей, в том числе обеих палат парламента, наносят удар по усилиям в рамках мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, нормализации отношений, служат целям армянской шовинистской идеологии, основанной на территориальных претензиях к соседним государствам, реваншистским и агрессивным сепаратистским силам. Перенос внутриполитической повестки Франции и интересов различных лоббистских групп, исходя из популистских политических взглядов, в регион Южного Кавказа является недопустимым.

То, что в этой резолюции нет ни слова о почти 30-летней политике оккупации и этнических чисток со стороны Армении против Азербайджана, Ходжалинском геноциде, обстрелах баллистическими ракетами городов Азербайджана в ходе 44-дневной войны, разрушении девяти городов и более 300 сел Азербайджана в период оккупации, политике тотального минирования, минного террора, о том, что около 4 000 азербайджанских граждан считаются пропавшими без вести, а информация о местах массовых захоронений не предоставляется Арменией, ясно свидетельствует о том, что эта резолюция не что иное, как дешевый политический заказ, говорится в заявлении.

Франция, история которой полна военных преступлений и преступлений против человечности, сейчас необоснованно обвиняет Азербайджан в "совершении военных преступлений против Армении". Преступления, совершенные Францией, оккупировавшей в свое время территорию более 50 государств в разных регионах мира, разграбившей их богатства, на протяжении многих лет порабощавшей их народы, являются черными страницами в истории человечества. Франция до сих пор не возвращает законным хозяевам ряд территорий, относящихся к деколонизированным и проводит линию аннексии этих территорий на основе политики неоколониализма. Это уже неоспоримый факт, что расизм, исламофобия и антисемитизм достигли крайнего предела во Франции. Французские политики не должны забывать, что колониализм - это преступление против человечности, говорится в заявлении.

Азербайджан как независимое государство развивает отношения со всеми странами на основе равноправия и взаимоуважения. Каждый должен понимать, что Великая победа, одержанная азербайджанским народом осенью 2020 года в 44-дневной войне, обеспечила восстановление территориальной целостности страны и справедливости. Освобождением от оккупации своих исконных исторических земель Азербайджан своими силами обеспечил выполнение резолюций ООН и других международных организаций. Тем самым была успешно выполнена историческая миссия по пресечению политики агрессии и этнической чистки, проводимой Арменией на протяжении длительного периода против азербайджанского народа и государства.

В заявлении отмечается, что члены парламента Франции должны отказаться от практики искажения событий, происходящих на Южном Кавказе, положить конец риторике и действиям, которые могли бы помешать исторической возможности установления цивильных межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Было бы полезным и эффективным, если бы Национальная ассамблея Франции справедливо пересмотрела историю политики колониализма Франции, дала ей правильную политико-правовую оценку, выполнила свои обязательства по пресечению случаев расизма, исламофобии и антисемитизма, бушующих во Франции, выслушала бы проблемы рядовых французских граждан.

(Перевод: Фидан Мустафаева)