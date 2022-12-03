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Керим Велиев посетил авиабазу "Will Rogers" (ФОТО)

Политика Материалы 3 декабря 2022 10:15 (UTC +04:00)
Керим Велиев посетил авиабазу "Will Rogers" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Продолжается визит в США делегации во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве обороны Азербайджана, в рамках визита делегация во главе с генерал-полковником Велиевым посетила авиационную базу Национальной гвардии Оклахомы "Will Rogers".

В ходе ознакомления с авиабазой, азербайджанской делегации был представлен брифинг об истории создания базы и основных направлениях ее деятельности, а также ряд военных средств авиации и гвардии.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Керим Велиев посетил авиабазу "Will Rogers" (ФОТО)
Керим Велиев посетил авиабазу "Will Rogers" (ФОТО)
Керим Велиев посетил авиабазу "Will Rogers" (ФОТО)
Керим Велиев посетил авиабазу "Will Rogers" (ФОТО)
Керим Велиев посетил авиабазу "Will Rogers" (ФОТО)
Керим Велиев посетил авиабазу "Will Rogers" (ФОТО)
Керим Велиев посетил авиабазу "Will Rogers" (ФОТО)
Керим Велиев посетил авиабазу "Will Rogers" (ФОТО)
Керим Велиев посетил авиабазу "Will Rogers" (ФОТО)
Керим Велиев посетил авиабазу "Will Rogers" (ФОТО)
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