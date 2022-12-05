В Азербайджане учреждаются новые медали

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут учреждены две новые медали.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент), председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли на заседании комитета 5 декабря.

Было отмечено, что законопроект, связанный с этим, предусматривает изменения в закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «10-летие Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (2012-2022) при Президенте Азербайджанской Республики» и медали Азербайджанской Республики «За плодотворное сотрудничество с «ASAN xidmət».

В законопроекте утверждаются Положения указанных медалей, отражено их описание.

(Перевод: Нубар Кулузаде)