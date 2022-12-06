Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравили личный состав, участвовавший в учениях «Братский кулак» (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравили личный состав армий обеих стран, принявший участие в учениях «Братский кулак».

Как сообщает во вторник Trend, Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, поздравляя личный состав, отметил, что учения "Братский кулак" - это очередное проявление турецко-азербайджанского единства, и что это единство непоколебимо и вечно.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган отметил успешное проведение учений в соответствии с девизом "одна нация, два государства" и, подчеркнув, что единство двух стран, которые никто не сможет разделить, будет вечным, поздравил весь личный состав.