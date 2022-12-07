РФ будет готова оказать содействие для проведения на своей территории встречи лидеров Азербайджана и Армении – Песков

БАКУ/Trend/ - Россия будет готова оказать все необходимое содействие для проведения на своей территории встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Россия, безусловно, будет готова оказать все необходимое содействие для проведения у себя на территории такой встречи", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Говоря о неформальном саммите СНГ, который может пройти в Петербурге в конце года, он отметил: "Идеи по проведению такой предновогодней встречи <...> есть, когда будут финализированы все договоренности, мы сделаем соответствующее объявление". "По встрече тоже если будет понимание, будем вас информировать", - заключил Песков.