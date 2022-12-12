Гейдар Алиев - основатель сегодняшнего сильного Азербайджана - Азер Гараев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев является основателем сегодняшнего сильного Азербайджана.

Об этом, в частности, сказал в понедельник в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" ветеран органов безопасности Азербайджана и первой Карабахской войны, почетный сотрудник СГБ, полковник в отставке Азер Гараев.

"90-е годы были очень тяжелыми и напряженными для Азербайджана. Страна была на грани распада. Во-первых, наш враг Армения стремилась создать хаос в нашей стране, прибегая с этой целью к диверсиям. Это, несомненно, было подрывной деятельностью врага. Тем самым он пытался помешать великому лидеру Гейдару Алиеву, однако его ничто не могло испугать, заставить свернуть с выбранного пути. В связи со всем этим великий лидер уделял большое внимание подбору кадров органов национальной безопасности", - сказал он.

Гараев отметил, что в тот период в органах национальной безопасности была нехватка кадров и находившийся тогда у власти "Народный фронт" приводил туда случайных людей.

"Туда брали необразованных людей, не имевших представления об этой работе, и они должны были обеспечивать безопасность государства. Это было самообманом. Несомненно, после прихода к руководству великий лидер пересмотрел кадровую политику. По его инициативе была создана Академия, и сегодня в Службе государственной безопасности функционируют кадры, окончившие эту Академию, что является результатом дальновидной политики великого лидера Гейдара Алиева", - сказал он.

Гараев также отметил, что великий лидер Гейдар Алиев уделял большое внимание армейскому строительству.

"В тот период каждый, кто хотел, создавал свою группировку, царил хаос, который в результате привел к оккупации армянами наших земель. Тем не менее, после прихода к власти великому лидеру Гейдару Алиеву удалось взять ситуацию под контроль. Он доказал, что Азербайджан независим и будет проводить независимую политику. Страны мира стали признавать Азербайджан, начали устанавливаться дипломатические отношения. В годы независимости самым большим достижением стал “Контракт века”. В связи с этим был пройден нелегкий путь. Но, несмотря на все трудности, великий лидер достиг этого, и, к счастью, этот контракт действует и сегодня. Великий лидер Гейдар Алиев является основателем сегодняшнего сильного Азербайджана", - сказал Гараев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)