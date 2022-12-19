"Герой специального назначения" - фильм Trend TV

БАКУ /Trend/ - Агентство международной информации Trend представило документальную картину, посвященную 50-летию со дня рождения подполковника Эльшада Гулиева, героически погибшего в ходе антитеррористической операции Министерства национальной безопасности в Гяндже 6 апреля 2012 года.

В фильме рассказывается о подготовке членов вооруженных радикальных группировок, прошедших специальную военную и религиозную подготовку в зарубежных странах, с целью совершения серии терактов в ряде районов Азербайджана в апреле-мае 2012 года, об антитеррористических мероприятиях и операции по ликвидации террористов, проведенной силами спецподразделения «Гартал» Министерства национальной безопасности. В фильме коллеги вспоминают о профессионализме, особом героизме и высоких человеческих качествах погибшего в ходе операции полковника-лейтенанта Эльшада Гулиева.

Члены семьи и родственники Эльшада Гулиева повествуют о его славном жизненном пути и делятся своими воспоминаниями. Фильм снимался в Баку и Гяндже. Сотрудники Службы государственной безопасности посетили район проведения операции в Гяндже. Были обнародованы детали операции.

Автор фильма Сахиль Керимли – заместитель генерального директора АМИ Trend, заслуженный журналист.

Представляем документальный фильм “Герой специального назначения", снятый АМИ Trend при поддержке Службы государственной безопасности Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)