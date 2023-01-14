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По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще пять автомашин обеспечения РМК

Политика Материалы 14 января 2023 11:30 (UTC +04:00)
По Лачинской дороге беспрепятственно проехали еще пять автомашин обеспечения РМК

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ШУША /Trend/ - Акция протеста, проводимая представителями неправительственных организаций (НПО) Азербайджана в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахе, продолжается уже тридцать четвертый день.

Как сообщает в субботу сотрудник Trend, командированный в Шушу, были созданы условия для проезда пяти автомашин обеспечения миротворцев из Ханкенди в направлении Лачина.

Ранее, в утренние часы, были созданы условия для проезда машин, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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