Азербайджан подал новый иск против Армении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 18 января 2023 года Азербайджан в соответствии с Бернской конвенцией "Об охране живой природы и природной среды Европы" начал первый известный до сих пор межгосударственный арбитражный процесс. Это историческое арбитражное дело направлено на привлечение Армении к ответственности за крупномасштабное уничтожение окружающей среды и биоразнообразия Азербайджана в период почти тридцатилетней оккупации международно признанных территорий Азербайджана.

Об этом четверг Trend сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечено, что Азербайджан, освободивший свои территории от оккупации в 2020 году, собрал все доказательства разрушений, причиненных окружающей среде, в период оккупации данных территорий Арменией. Эти действия нанесли серьезный ущерб естественной среде обитания и существованию видов в регионе, что привело к сокращению природных ресурсов и уничтожению биоразнообразия.

"Массовая вырубка лесов Арменией и загрязнение территорий, которые до оккупации были заповедниками, незаконной строительной и горнодобывающей деятельностью, поставили под угрозу исчезновения более 500 видов диких животных в Азербайджане.

В 2022 году программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) отметила, что “особо охраняемые и ценные леса” на оккупированных Арменией территориях Азербайджана не охраняются. Имеются наглядные свидетельства масштабных разрушений населенных пунктов с целью строительства на данных территориях шахты Демирли-1 в Лачине, гидроэлектростанции Галача и шахты Чардаглы и связанных с этим фактов вырубки лесов, достигших уже критической степени.

Разрушительные действия Армении привели к тому, что уровень загрязнения рек, в том числе трансграничных, протекающих из Армении на территорию Азербайджана достигли экстремальных значений.

В 2022 году ЮНЕП также отметила, что горнодобывающая деятельность, незаконно инициированная Армении привело к “химическому загрязнению воды, почвы, флоры и фауны”, стало причиной фактов гибели сотен рыб в реке Охчучай и поставило под угрозу исчезновения ряд охраняемых видов рыб и земноводных.

В межгосударственном иске, поданном Азербайджаном, говорится, что наряду с другими обязательствами, Армения грубо нарушила свои правовые обязательства, вытекающие из Бернской конвенции Об охране популяций дикой флоры и фауны, в частности, обязательство по обеспечению сохранности, восстановления и улучшения среды обитания.

В соответствии с десятилетием восстановления экосистем ООН Азербайджан призывает международное сообщество осудить разрушение Арменией одной из самых богатых и биологически разнообразных экосистем в мире в период оккупации.

В рамках арбитражного процесса Азербайджан требует от Армении прекратить все продолжающиеся в настоящее время нарушения Бернской конвенции и выплатить Азербайджану полную компенсацию за разрушение окружающей среды на ранее оккупированных территориях", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)