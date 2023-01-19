Президент Ильхам Алиев: Пропускная способность нашего морского порта будет расширена до 25 миллионов тонн

БАКУ /Trend/ - Пропускная способность нашего морского порта, которая составляет 15 миллионов тонн, будет расширена до 25 миллионов тонн, и на это уже выделен бюджет, так как мы ожидаем роста потока грузов по определенным причинам - из-за сложности транспортировки по традиционным маршрутам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 19 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе панельного заседания на тему «Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

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