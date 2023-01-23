В парламенте пройдет конференция, посвященная социальной стратегии общенационального лидера Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - Общенациональный лидер Гейдар Алиев играет особую исключительную роль в формировании социальной политики, проводимой в Азербайджане. Поэтому предлагаю на весенней сессии рассмотреть вопросы организации конференции на тему "Гейдар Алиев и устойчивая социальная стратегия".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по труду и социальной политике сказал депутат Вугар Байрамов.

Председатель комитета Муса Гулиев, в свою очередь, выступил с инициативой включить проведение конференции о общенациональном лидере Гейдаре Алиеве в рабочий план комитета на 2023 год.

(Перевод: Нубар Кулузаде)