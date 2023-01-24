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МИД Азербайджана отреагировал на создание Советом ЕС миссии в Армении

Политика Материалы 24 января 2023 09:43 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана отреагировал на создание Советом ЕС миссии в Армении

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Мы по-прежнему придерживаемся твердой позиции в отношении подобной деятельности, включая процесс делимитации границ, который должен осуществляться исключительно на двусторонней основе, и эта деятельность ни в коем случае не должна быть использована с целью нанесения ущерба процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана, в связи с созданием Советом ЕС миссии в Армении.

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