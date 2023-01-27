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Попытки угроз нашей дипмиссии в Иране предпринимались и ранее - МИД Азербайджана

Политика Материалы 27 января 2023 14:53 (UTC +04:00)
Попытки угроз нашей дипмиссии в Иране предпринимались и ранее - МИД Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Попытки угроз нашей дипломатической миссии в Иране предпринимались и ранее, постоянно поднимались вопросы предотвращения подобных случаев в Иране, принятия мер по обеспечению безопасности наших дипмиссий.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с терактом в посольстве Азербайджана в Тегеране.

"К сожалению, последний кровавый теракт демонстрирует серьезные последствия непроявления должного внимания к нашим настоятельным призывам в этом направлении. Считаем, что проведение в Иране в последнее время антиазербайджанской кампании побудило к подобным нападениям на нашу дипломатическую миссию", - говорится в заявлении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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