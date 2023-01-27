Посольство Японии выразило соболезнования Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Посольство Японии в Азербайджане выразило соболезнования в связи с террористическим актом, произошедшим в посольстве нашей страны в Иране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице посольства в социальных медиа.

"Посольство Японии в Азербайджане выражает соболезнования членам семьи погибшего и раненых в результате чудовищного нападения на посольство Азербайджана в Иране и коллегам из Министерства иностранных дел, желает скорейшего выздоровления пострадавшим",- говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)