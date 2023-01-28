Организация тюркских государств осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации тюркских государств решительно осуждает жестокое вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого был убит руководитель службы безопасности посольства, а двое охранников получили ранения, передает Trend со ссылкой на Организацию.

"Мы призываем иранские власти провести тщательное расследование этого насильственного нападения и привлечь виновных к ответственности. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего сегодня офицера и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.