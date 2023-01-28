Посол Турции принял участие в траурной церемонии в связи с гибелью Орхана Аскерова при теракте в Иране (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи принял участие в траурной церемонии в связи с гибелью Орхана Аскерова в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как сообщает в субботу Trend, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

"Вместе с нашими военным атташе, советниками и дипломатами мы выразили соболезнования отцу Орхана Аскерова - Ризвану Аскерову, его дяде и другим близким. Турция всегда рядом с Азербайджаном", - говорится в публикации.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

(Перевод: Фидан Мустафаева)