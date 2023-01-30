Президент Ильхам Алиев: Выявленный в недавнем прошлом большой потенциал зеленой энергии приумножает значение Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Выявленный в недавнем прошлом большой потенциал зеленой энергии приумножает значение Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в Будапеште, выступая с совместным с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявлением для прессы.

"Конечно же, реализуемые уже проекты, связанные с зеленой энергией, еще больше сблизят нас с Европой. Как отметил мой уважаемый друг, согласно подписанному в прошлом месяце соглашению, Азербайджан будет поставлять в Европу свою зеленую энергию, и сегодня эти вопросы вновь были обсуждены. Страны, представленные в этом проекте, – Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния, через несколько дней соберутся в Баку на первое заседание руководящего комитета и начнут работать над концепцией будущей деятельности.

Этот проект , который требует очень больших инвестиций. Здесь и производство, передача, доставка на рынки зеленой энергии, в то же время прокладка кабеля по дну Черного моря – все эти проекты требуют крупного финансового источника, а также серьезнейшей координации. Поэтому на предстоящем 3 февраля в Баку заседании мы сделаем первый шаг, и таким образом энергетическая безопасность европейского континента будет обеспечена более полно и всеобъемлюще.

Хотя большая часть нашего сотрудничества посвящена вопросам энергетики, оно не ограничивается только этими вопросами. Мы также претворяем в жизнь наши очень большие планы в области транспорта. Могу сказать, что мы уже приступили к транспортировке по железным дорогам грузов из Венгрии в Азербайджан и из Азербайджана в Венгрию. У этого проекта тоже большой потенциал, поскольку после российско-украинской войны объем грузов, проходящих через территорию Азербайджана, резко возрос. Только за прошлый год объем транзитных грузов увеличился на 75 процентов. Имеющаяся в Азербайджане современная транспортная инфраструктура – будь то танкеры, суда, будь то крупный морской торговый порт, железные дороги – все они современные и отвечают всем необходимым требованиям. Поэтому, хотя Азербайджан и не имеет выхода к морю, я думаю, что он может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии. Здесь есть очень хорошие возможности для сотрудничества с европейскими странами и особенно с Венгрией, которая для нас является одним из ближайших партнеров в Европейском Союзе", - сказал глава государства.