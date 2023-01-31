Азербайджано-венгерские отношения на пути к новым вершинам

БАКУ /Trend/ - Азербайджану удалось наладить тесные связи как в политической, так и в экономической сферах с тюркскими и арабскими странами, а также с государствами-членами Европейского союза. С этой точки зрения азербайджано-венгерские отношения привлекают особое внимание.

В настоящее время политические и экономические связи между Баку и Будапештом находятся на высоком уровне.

Давайте сначала рассмотрим динамику развития политических отношений между двумя странами:

- Азербайджано-венгерские дипломатические отношения были установлены в 1992 году;

-В 2004 году было учреждено посольство Азербайджана в Венгрии, а в 2009 году-посольство Венгрии в нашей стране;

-В Милли Меджлисе действует рабочая группа по азербайджано-венгерским межпарламентским связям. Группа состоит из 14 парламентариев. В парламенте Венгрии действует венгерско-азербайджанская группа дружбы, в которой представлены восемь депутатов;

- На данный момент между двумя странами подписано 50 документов;

- Страны постоянно сотрудничают в рамках ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, Восточного партнерства, Вишеградской группы, Организации тюркских государств.

Естественно, что системное развитие политических связей между Азербайджаном и Венгрией ведет и к укреплению экономических отношений. Это развитие также можно почувствовать в увеличивающемся из года в год торговом цикле между странами. Подписанная Совместная декларация о стратегическом партнерстве, а также ряд других документов, охватывающих экономическую сферу, служит важной базой для дальнейшего расширения экономического сотрудничества.

Рассмотрим развитие азербайджано-венгерских экономических связей:

- 21 Венгерская инвестиционная компания работает в Азербайджане в основном в сфере сельского хозяйства, транспорта, торговли и услуг;

- Венгрия инвестировала в Азербайджан 1,1 миллиарда долларов США (в основном в нефтегазовую сферу), а Азербайджан инвестировал в Венгрию 18,1 миллиона долларов США;

- Торговый оборот между двумя странами также увеличивается из года в год. В 2021 году общий торговый оборот между Азербайджаном и Венгрией составил 35,16 миллиона долларов США. А в 2022 году он составил 47,4 миллиона долларов США, что на 34,81 процента больше, чем годом ранее;

- Официальный Будапешт поддерживает проект Южного газового коридора (ЮГК). Одна из основных целей Венгрии в сфере энергетики-присоединиться к ЮГК. На ежегодных министерских заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора, как правило, венгерская сторона представлена ​​на уровне министров;

- В 2022 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между Свободной экономической зоной Алят и Венгерским агентством по продвижению экспорта;

- Наблюдается также развитие логистики между двумя странами. Венгерская компания Wizz Air осуществляет прямые авиарейсы между Баку и Будапештом.

- 17 декабря 2022 года в Бухаресте между правительствами Азербайджана, Венгрии, Румынии и Грузии было подписано соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве в области зеленой энергии. Соглашение предусматривает реализацию проекта прокладки подводного электрического кабеля (Черноморская подводная линия электропередачи), который будет проходить через Грузию и Черное море с целью передачи "зеленой энергии" в Европу.

Официальный Будапешт, который на практике во все времена доказывал свою поддержку территориальной целостности Азербайджана, принимает активное участие в восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации карабахских территориях. Венгрия пожертвовала 25 000 евро в качестве добровольного взноса для поддержки разминирования на освобожденных от оккупации территориях.

Как видно, ведется системная работа по дальнейшему развитию азербайджано-венгерских торговых связей. С этой целью обе страны придают большое значение сотрудничеству в области энергетики, транспорта и логистики, а также политическим и экономическим отношениям.

В частности, следует отметить, что Венгрия представлена в Организации тюркских государств в статусе наблюдателя. А это показатель того, что у двух стран имеются общие цели и интересы.

Большое значение для развития отношений имеет как членство Венгрии в Европейском Союзе, так и ее представительство в качестве наблюдателя в Организации тюркских государств. Это также важно с точки зрения того, как эти страны поддерживают интересы друг друга на международной арене.

Также сотрудничество с Баку очень выгодно для Будапешта на фоне газового кризиса в Европе.

Поэтому четвертый визит Президента Ильхама Алиева в Венгрию считается началом нового этапа в отношениях Баку и Будапешта.

Цель визита - способствовать дальнейшему развитию связей между нашими странами на самом высоком уровне и укреплению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

В целях укрепления связей Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписали Совместную декларацию о расширенном стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Венгрией.

Также показателем развития взаимоотношений между двумя странами являются подписанные в рамках визита Президента документы в различных сферах.

Среди подписанных документов - Меморандумы о взаимопонимании по вопросам миграции, освоения космоса и космической деятельности в мирных целях, карантина и защиты растений, сотрудничества в сфере природного газа.

Кроме того, были подписаны "Протокол о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и торговли Венгрии", Меморандум о взаимопонимании между Шушой и венгерским городом Веспрем.

Следует особо подчеркнуть, что в Совместной декларации о расширенном стратегическом партнерстве стороны выражают готовность продолжать стратегический диалог по всем направлениям двустороннего сотрудничества, а также по международным и региональным вопросам.

Также развитие сотрудничества в области энергетики входит в число тем, обсуждаемых на высшем уровне. Потому что 18 июля 2022 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики. Согласно документу, Азербайджан планирует увеличить поставки природного газа как минимум в два раза до 2027 года.

Как видно, азербайджано-венгерские отношения основаны на надежных партнерских связях, дружеских отношениях. Можно с уверенностью сказать, что этот визит Президента внесет большой вклад в сотрудничество между двумя странами, еще больше укрепит наши дружеские отношения.

(Перевод: Фидан Мустафаева)