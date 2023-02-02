Иранские шпионы передавали информацию через секретную радиостанцию в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Во время первой Карабахской войны иранские военные наблюдатели, якобы в целях посреднических функций между нами и армянами имели привилегию доступа в наши воинские части. Там они якобы проводили учения для наших солдат и офицеров.

Об этом, в частности, сказал в четверг в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными организациями Сиявуш Гейдаров.

Он отметил, что во время первой Карабахской войны эти военные наблюдатели регулярно посещали воинские части, и на какие бы военные высоты, стратегические пункты они ни направлялись, через несколько дней на эти позиции нападали армяне.

"В то время этот вопрос оказался в центре внимания, в ходе расследования возникли сомнения, в поле зрения попали иранские военные наблюдатели. Тогда была обнаружена их секретная радиостанция в восьмом микрорайоне города Баку. Там военные наблюдатели снимали квартиры. Были идентифицированы каналы радиосвязи, и оказалось, что они были разведчиками Сепах. Тогда эти наблюдатели даже организовали отправку в Иран 120 сотрудников внутренних войск. Они ездили туда якобы на обучение, но их всех готовили к государственному перевороту. Их убеждали, что каждый из них займет высокую должность.

В то время органы безопасности провели очень уникальное мероприятие. Тогда уже стало известно, что эти наблюдатели занимаются не мирной, а враждебной деятельностью. Это был шок для Ирана. Они очень просили, умоляли не делать этого публично. Они, по крайней мере, сказали, "мы прекратим поддержку Армении и будем поддерживать Азербайджан". Естественно, это была ложь, и они снова возобновили враждебную деятельность",- сказал Гейдаров.

Представляем вниманию читателей полную видео-версию интервью с заместителем председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными организациями Сиявушем Гейдаровым.

(Перевод: Фидан Мустафаева)