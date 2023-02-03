Президент Ильхам Алиев: Азербайджан надеется на сотрудничество с ведущими финансовыми институтами в области возобновляемых источников энергии

БАКУ /Trend/ - Азербайджан надеется на сотрудничество с ведущими финансовыми институтами в области возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

«Вовлеченные в этот процесс компании, особенно SOCAR и BP, являются двумя ведущими компаниями. На протяжении 30 лет между ними установились отношения стратегического характера. Эти отношения сохранятся как минимум ещё 30 лет. В этом процессе также участвуют ведущие финансовые институты, представители которых присутствуют сегодня в зале. Это - Всемирный банк, ЕБРР, АБР, АИБ, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, МФК. Так что все ведущие финансовые институты с нами, и мы надеемся, что продолжим наше плодотворное сотрудничество также и в сфере возобновляемых источников энергии», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.