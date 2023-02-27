Природный газ из Азербайджана пойдет в европейские страны через Турцию - Петер Сийярто

БАКУ /Trend/ - Природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны через Турцию.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Торговые встречи уже начались. Турция и Венгрия солидарны и в будущем будут действовать вместе",- сказал Сийярто.

Отметим, что в январе Азербайджан подписал с Венгрией Меморандум о взаимопонимании в области газоснабжения.

(Перевод: Фидан Мустафаева)