Армения должна добровольно взять на себя ответственность за возвращение западных азербайджанцев - замминистра

БАКУ /Trend/ - Возвращение западных азербайджанцев в свои дома является добровольным, и при их возвращении на родные земли должны быть обеспечены безопасность и социально-экономическая стабильность. Армения должна добровольно взять на себя эти вопросы и решить их.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов на общественных слушаниях на тему "Преодолевая горы: Мирное и законное возвращение в Западный Азербайджан" организованных парламентским Комитетом по правам человека.

Замминистра добавил, что вопрос Западного Азербайджана должен стать одним из компонентов мирной повестки дня между Арменией и Азербайджаном.

"К вопросу возвращения западных азербайджанцев нужно подходить с серьезной, национальной и государственной позиций. Мы должны сосредоточиться на определенных юридических аспектах. Шаги, предпринятые Общиной Западного Азербайджана, поддержка этого процесса со стороны государственных структур должны осуществляться в рамках определенных законов, политических и правовых механизмов, чтобы мы смогли достичь своей национальной цели",- сказал Халафов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)