Началась регистрация на "Бакинский марафон 2023", проходящий по инициативе Фонда Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - 7 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева состоится "Бакинский марафон 2023". Регистрация для участия в марафоне стартует сегодня, и продлится до 1 мая, сообщает в пятницу Trend.

В соревновании могут принять участие лица старше 18 лет. Для этого необходимо обратиться в пункты регистрации в торговых центрах Баку (28 Mall, Gənclik Mall, Dəniz Mall) или заполнить форму на сайте www.marathon.az. Для регистрации необходимо заполнить соответствующую анкету, предоставить копию удостоверения личности (студентам также копию студенческого удостоверения) и оплатить взнос. Сумма взноса для физических лиц, желающих принять участие в соревновании, составляет 20 манатов. Для корпоративного участия необходимо обратиться по адресу электронной почты - [email protected] Взнос по корпоративным заявкам (от компании должно быть минимум 5 участников), составляет 100 манатов за каждого участника. Студенты освобождаются от оплаты взноса. Расходы, связанные с их участием в марафоне, покрываются Фондом Гейдара Алиева.

Бакинский марафон направлен на поддержку развития спорта, продвижения здорового образа жизни. Полумарафон под девизом "Победи ветер" охватывает расстояние в 21 километр. Точки старта и финиша установлены на Площади Государственного флага. Маршрут марафона: Старт: Площадь Государственного флага - Приморский бульвар - Бакинский международный морской вокзал - проспект Нефтяников – Бакинский бульвар Белый город - улица Хагани Рустамова – Бакинский бульвар Белый город - проспект 8 Ноября, часть улицы Юсифа Сафарова - пересечение улиц Афияддина Джалилова и Узеира Гаджибейли - мост Джаваншира - улица Узеира Гаджибейли - проспект Нефтяников (Дом правительства, Музейный центр, Кукольный театр, Девичья башня, площадь Азнефть) - Бакинский фуникулер - Баиловский круг - Бибиэйбатская дорога (Дворец водных видов спорта) - Приморский бульвар (задняя часть Дворца водных видов спорта, Baku Crystal Hall) - Финиш: Площадь Государственного флага.

Церемония награждения победителей "Бакинского марафона - 2023" будет проходить по двум категориям. В мужской и женской категориях победители и призеры за 1-е место получат 3 000 манатов, 2-е место - 2 000 манатов, 3-е место - 1 000 манатов, подарки, медали и сертификаты.

Кроме того, предусмотрено награждение в номинациях Gənc ol (Azercell) - в женской и мужской категориях, среди студентов, а также в категориях «Самый возрастной участник, который первым пересек финишную черту», «Корпоративный участник,который первым пересек финишную черту», «Самый креативный костюм». Всем участникам марафона, а также волонтерам, оказавшим поддержку в его организации, будут вручены сертификаты. Первые 2 000 человек, пришедшие к финишу, будут награждены специальными медалями "Бакинского марафона-2023".

Для участников марафона, жителей и гостей столицы на Площади Государственного флага будет создана развлекательная зона. Здесь будут организованы различные развлекательные программы, соревнования, спортивные мероприятия.

Эксклюзивным партнером "Бакинского марафона 2023" является компания "Azercell Telekom". Марафон организуется при поддержке Министерства науки и образования, Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана, SOCAR, ОАО "Азерлотерея", Управления Приморского бульвара и Общественного объединения Региональное развитие. Исполнителем проекта будет компания Sport Marketing Group (SMG).

Информация о «Бакинском марафоне 2023», о тренировках в преддверии соревнований будет размещена на официальных страницах проекта в социальных сетях (facebook.com/bakumarathon, instagram.com/bakumarathon),а также на сайте www.marathon.az. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (012) 310 13 31.