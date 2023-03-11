Иран является причиной дестабилизации в регионе - министр разведки Израиля (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Иран является причиной дестабилизации в регионе.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала министр разведки Израиля Гила Гамлиэль во время панельной сессии "В поисках мира, стабильности и развития на Ближнем Востоке и за его пределами" в рамках X Глобального Бакинского форума.

Она отметила, что все страны региона подвергаются угрозе со стороны Ирана.

"Иран является врагом не только Израиля, но и всего мира. Иран лжет международному сообществу и даже своему народу. Вся мировая общественность должна открыть глаза и увидеть происходящее в Иране, женщин, которые протестуют, борются за свои права", - сказала Гамлиэль.

Отметим, что под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, при организации Международного центра Низами Гянджеви 9 марта начал работу X Глобальный Бакинский форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

(Перевод: Фидан Мустафаева)