Президент Ильхам Алиев: «Зеленая» энергия из Азербайджана скоро будет иметь не меньшую важность, чем природный газ

БАКУ/Trend/ - «Зеленая» энергия из Азербайджана скоро будет иметь не меньшую важность, чем природный газ.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

«Таким образом, мы действительно превратимся в важного поставщика «зеленой» энергии в Европу, учитывая наш успешный опыт строительства нефте- и газопроводов, уже существующую историю сотрудничества в сфере энергетической безопасности со странами и компаниями Европы, полную поддержку наших планов Европейской комиссией, энергетический диалог между Европейской комиссией и нашим Министерством энергетики, который был начат более года назад. Все эти факторы демонстрируют, что «зеленая» энергия из Азербайджана скоро будет иметь не меньшую важность, чем природный газ», - подчеркнул глава государства.