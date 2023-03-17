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Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за выборами в Казахстане

Политика Материалы 17 марта 2023 15:08 (UTC +04:00)
Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за выборами в Казахстане

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахиром Панаховым будет наблюдать за внеочередными выборами в парламент и местные представительные органы Казахстана, которые пройдут в этой стране 19 марта 2023 года.

Как сообщили Trend в пятницу в ЦИК, в рамках визита, осуществленного по приглашению председателя ЦИК Казахстана Нурлана Абдырова, намечены встречи Мазахира Панахова с казахстанским коллегой и другими официальными лицами, обсуждение перспектив дальнейшего развития сотрудничества между высшими избирательными органами стран и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что представители ЦИК страны также участвуют в наблюдении за выборами в составе наблюдательных миссий Организации тюркских государств и Содружества независимых государств. Представители ЦИК в день голосования будут осуществлять наблюдение на избирательных участках, расположенных в столице и регионах Казахстана.

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