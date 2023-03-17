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Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и Дагестаном

Политика Материалы 17 марта 2023 21:19 (UTC +04:00)
Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и Дагестаном

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БАКУ /Trend/ - 17 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем Народного Собрания Республики Дагестан Российской Федерации Зауром Аскендеровым.

Как сообщает Trend, на встрече была выражена уверенность в том, что визит Заура Аскендерова послужит развитию взаимовыгодного азербайджано-дагестанского сотрудничества, в том числе взаимодействию между законодательными органами.

На встрече было положительно оценено развитие отношений между Азербайджаном и Дагестаном в различных направлениях, состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества.

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