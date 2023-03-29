Стратегические связи между Азербайджаном и Израилем будут еще больше укрепляться - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Стратегические связи между Азербайджаном и Израилем будут еще больше укрепляться и углубляться.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Twitter.

"Состоялись плодотворные обсуждения с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном. Были обсуждены перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества стран. Уверен, что стратегические связи между нашими странами будут еще больше укрепляться и углубляться", - говорится в публикации.

Отметим, что 28 марта 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину. В программу визита 29-30 марта входят проведение встреч с высокопоставленными представителями обеих стран, участие в церемонии открытия посольства Азербайджанской Республики в Израиле.