Джейхун Байрамов встретился с министром обороны Израиля (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал на своей странице в Twitter посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Согласно информации, на встрече министры обсудили расширение стратегических связей двух стран.

Отметим, что 28 марта 2023 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину. В программу визита 29-30 марта вошли проведение встреч с высокопоставленными представителями обеих стран, участие в церемонии открытия посольства Азербайджанской Республики в Израиле.

(Перевод: Фидан Мустафаева)