Закир Гасанов дал конкретные поручения относительно взятых под контроль высот и позиций

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал конкретные поручения по более качественному выполнению мероприятий инженерного обеспечения на освобожденных территориях, а также на взятых под контроль высотах и позициях.

Как сообщает в субботу Trend, в ходе служебного совещания состоявшегося 1 апреля в Министерстве обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов особо отметил важность повышения интенсивности учений и тренировок, проводимых в соответствии с условиями реального боя, и совершенствования методов эффективного применения современного вооружения и военной техники, находящихся на вооружении.

Министр передал командному составу свои рекомендации относительно повышенного внимания и заботы о личном составе, строгом контроле за их медицинским обеспечением в соответствии с требованиями сезона и чутком отношении к процессу адаптации поступивших на службу новобранцев.

Отметив, что постоянное улучшение служебно-боевых и социально-бытовых условий личного состава играет важную роль в морально-психологическом состоянии военнослужащих и в поддержании высокого боевого духа, министр дал дополнительные указания о продолжении планомерной работы в этом направлении.

В заключение генерал-полковник Гасанов дал конкретные поручения по более качественному выполнению мероприятий инженерного обеспечения на освобожденных территориях, а также на взятых под контроль высотах и позициях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)