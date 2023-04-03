Двойные стандарты: или почему молчат "гуманисты", истерившие из-за Парка военных трофеев в Баку?

Политика двойных стандартов уже остается позади: в отношении Азербайджана иногда применяются настолько фальшивые и абсурдные "стандарты", что ситуация доходит до трагикомедии.

"Все, что мы делаем, мы оправдываем словом "необходимость". Если мы убиваем их, бомбим их города - это стратегическая необходимость. А когда они стреляют по нашим городам, это мерзкое и гнусное преступление".

Один из героев романа Эриха Марии Ремарка "Время жить и время умирать" (нем. Zeit zu leben und Zeit zu sterben) с ювелирной точностью показал кодекс поведения западных политиков и властей.

Хотя прошла целая эпоха, форма и суть двойных стандартов, замаскированных намерений и обозначение взятой на мишень страны как якобы "пространством сферы интересов" не изменились.

... В американском городе Нью-Йорк, всего в сотне метрах от штаб-квартиры ООН, по адресу "866 United Nations Plaza" открылась выставка, посвященная военным действиям в Украине.

Выставка, занимающая 2000 квадратных метров площади, организована Национальным историческим музеем Украины и канцелярией президента. Здесь выставлено более 1000 экспонатов.

Среди этих экспонатов - ботинки российских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Украине.

Средства массовой информации США, западных стран оперативно дают информацию, репортажи и комментарии об этой выставке.

Практически с одним и тем же содержанием: "Прекрасная, своевременная, достойная похвалы выставка".

Когда же после Второй Карабахской войны в Баку был создан Парк военных трофеев, где была собрана и продемонстрирована уничтоженная и выведенная из строя военная техника армянских оккупантов в 44-дневной войне, эти же западные СМИ перешли в атаку на нашу страну.

Хотя в Баку в Музее под открытым небом просто демонстрировалась военная техника.

Военная техника, принадлежащая Армении, которая 30 лет держала под оккупацией 20 процентов наших территорий.

Просто военная техника.

А на выставке в Нью-Йорке в качестве "экспонатов" представлены окровавленная одежда, обувь, личные вещи российских военных. Когда в Парке военных трофеев в Баку демонстрировались железные каски армянских оккупантов, западные СМИ закатили истерику.

"Это недопустимо", "такая демонстрация вещей, принадлежащих солдатам и офицерам проигравшей стороны, варварская " - это еще самые вежливые и умеренные заголовки новостей, которые мы цитируем.

Западные СМИ, политики, правозащитники и известные "правозащитные организации", в том числе международные структуры, постоянно держащие Азербайджан под прицелом, заявили, что создание парка трофеев и демонстрируемая там военная техника "очень плохо сказывается на психике армян и армянского социума".

Западные СМИ, расценившие создание и функционирование парка как "событие, противоречащее гуманизму", не писали и не говорили о том, что в этом парке просто демонстрируется военная техника, выведенная из строя или брошенная противником в ходе боевых действий в ходе 44-дневной войны.

Однако на экспозиции в Нью-Йорке до сих пор демонстрируются военные ботинки со следами крови. Почему же тогда западные СМИ, многочисленные "правозащитники сейчас не впадают в истерику и не заявляют, что это "недопустимо". Нормально ли демонстрировать окровавленные солдатские сапоги в качестве "экспоната"? А потом западные политики и СМИ решительно заявляют, что не проводят политику двойных стандартов.

Известно, что политика - это прагматизм, и отношение Запада к развивающимся странам, особенно к государствам на постсоветском пространстве, коренится на хладнокровной рациональности. Но вместо того, чтобы оказывать хоть малейшее давление на Армению, которая не выполняет резолюции Совета Безопасности ООН, западные страны, которые десятилетиями в кулуарной форме поддерживали намерение оккупанта сохранить статус-кво, создав аморфную структуру, такую как Минская группа ОБСЕ, чтобы положить конец 30-летней армянской оккупации, во имя "более стабильных демократических ценностей и поддержки экономического развития" сделали Еревану пожертвования на миллионы долларов.

Большую часть этой помощи Армения направляла на вооружение своей армии, на оккупационные формирования. В итоге Азербайджан вместо ООН обеспечил исполнение его резолюций. В этом смысле парк военных трофеев в Баку можно считать символом мимикрии политики Запада и воли, решимости Азербайджана. А поскольку мы хорошо знаем, что такое лицемерная политика, так пусть этот парк стоит - своего рода предостережением...

...для Запада - поскольку меркантилизм в геополитике порой не дает ожидаемых результатов.