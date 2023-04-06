Антиазербайджанские действия Ирана связаны с его тесными отношениями с Арменией - Мубариз Гурбанлы (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:36)

БАКУ /Trend/ - Антиазербайджанские действия Ирана исходят от его тесных отношений с Арменией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы в рамках конференции "Религия и глобальная безопасность".

По его словам, правящие круги Ирана раздражает укрепление Азербайджана, освобождение от оккупации земель страны в ходе 44-дневной Отечественной войны, превращение Азербайджана в страну, которая может сказать свое слово на мировой арене и в регионе.

"Иран с периода восстановления независимости Азербайджана и до сих пор постоянно осуществляет провокационные действия против нашей страны. Использование иранскими политическими кругами таких терминов, как "красная линия", вызывает недоумение. Почему же они не вспоминали о "красной линии", когда Армения вторглась на наши территории?! Однако сейчас, когда Азербайджан, восстановив свою территориальную целостность, реализует крупные проекты, они выступают против этого, а параллельно оказывают всестороннюю поддержку Армении", - сказал Гурбанлы.