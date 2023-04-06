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4 сотрудника посольства Ирана в Азербайджане объявлены персонами нон-грата - МИД

Политика Материалы 6 апреля 2023 16:19 (UTC +04:00)
4 сотрудника посольства Ирана в Азербайджане объявлены персонами нон-грата - МИД

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БАКУ /Trend/ - 4 сотрудника посольства Ирана в Азербайджане объявлены персонами нон-грата.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, 6 апреля чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи послу Ирана было выражено решительное недовольство в связи с провокационной деятельностью его страны в отношении Азербайджана.

До сведения посла Ирана было доведено, что четыре сотрудника посольства Ирана объявлены азербайджанским правительством персонами нон-грата (нежелательными лицами) за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, и этим лицам следует покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов.

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