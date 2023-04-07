Мир на Южном Кавказе не дает покоя Ирану

БАКУ /Trend/ - Иран, продолжает обострять отношения с Азербайджаном, пытаясь "строить" свое будущее, в сотрудничестве с Арменией.

Лакмусовой бумагой политики Ирана в отношении Азербайджана стал Карабахский вопрос. Иран, экономически поддерживавший Армению в самые тяжелые периоды Второй Карабахской войны, представлял для Азербайджана угрозу. Считается, что в мире есть право, международная система, и эти нарративы настойчиво поддерживаются. Однако многочисленные "раздражающие" явления заставляют задуматься о том, есть ли в мире закон.

Одним из государств, наиболее обеспокоенных новой геополитической ситуацией в регионе, является Иран. Это не так уж сложно увидеть и понять. Об этом свидетельствуют нападение на посольство Азербайджана в Иране, продолжающиеся провокации и заявления Ирана.

Иранский парламент принял заявление против Азербайджана в связи с открытием посольства в Израиле. В заявлении говорится, что действия государственных деятелей Азербайджана будут иметь против них множество негативных политических последствий. Они расценили этот шаг как "противоречащий исламскому миру". Об этом говорится в заявлении Ирана, который организовал теракт в посольстве Азербайджана в своей стране.

Хотелось бы спросить, а разве 30-летняя оккупация азербайджанских земель и разрушение армянами мечетей не "противоречили исламскому миру"? Если да, то Иран не должен выступать против открытия посольства Азербайджана в Израиле, а должен выступить против Армении, которую он неукоснительно поддерживал на протяжении 30 лет.

Поскольку они не могут найти аргументов, имеющих логическую основу, они, как всегда, продолжают выдвигать, мягко говоря, нелогичные и абсурдные аргументы. Абсурдно для государства, концепция внешней политики которого основана на "терроризме" и "поддержке терроризма", комментировать внешнюю политику другого государства и принимать против него заявления.

Естественно, со стороны Ирана до сих пор было много таких "легковесных" заявлений. Вызывает удивление, что эта страна в настоящее время не только вмешивается во внутренние дела Азербайджана, но и пытается формировать нашу внешнюю политику.

Судьбу нации, государства, страны должен определять ее собственный народ, и Азербайджан делает это. Это реальность. Заявления, являющиеся клочком бумаги, твиты, состоящие из набора слов, угрожающие заявления, не в силах изменить реальность.

Иран, открыто выражая предвзятую позицию, направил в МИД Азербайджана ноту, в которой говорится, что в азербайджанских медиа публикуются антииранские статьи. Это является еще одним заявлением Ирана, выходящем за рамки объективности. Азербайджан всегда предпринимал позитивные шаги для восстановления отношений. Но, к сожалению, противоположная сторона этого не принимает.

Азербайджан, в отличие от Ирана, всегда был рациональным и объективным государством, основывал свою позицию на фактах. Результатом этого стало то, что 6 апреля 2023 года чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана в связи с деятельностью четырех сотрудников посольства Ирана, несовместимую с дипломатическим статусом и противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. До сведения посла Ирана, было доведено что азербайджанское правительство объявило их "персоной нон-грата" (нежелательными лицами) и потребовало, чтобы они покинули территорию Азербайджана в течение 48 часов.

Иран всегда смотрел на свое окружение сквозь призму сугубо своих интересов и был слеп к тому, что происходит в реальности. Эта страна осознает, что она слаба, безнадежно отстает в развитии и поэтому не хочет видеть сильное государство в качестве соседа. По этой причине он не может принять растущую мощь Азербайджана и выбирает Армению, чтобы сохранить рядом более слабое государство, которому он будет помогать и тем самым самоутверждаться.

Однако, продолжая обострять отношения с Азербайджаном, Иран пытается "построить" свое будущее, сотрудничая с Арменией. Очевидно, что он испытывает "трудности с мышлением" и путь к его спасению лежит через соседний Азербайджан. Иран должен открыть глаза и пересмотреть свои отношения с Азербайджаном с правильной точки зрения, если, конечно, он считает себя рациональным государством.