Азербайджан всегда демонстрировал приверженность принципам ОБСЕ – Джейхун Байрамов (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:40)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда демонстрировал приверженность принципам ОБСЕ.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

Министр отметил, что много лет назад Азербайджан подвергся серьезной агрессии со стороны другого государства-члена ОБСЕ, вопреки фундаментальным нормам и принципам организации.

"В течение долгого времени эта агрессия имела болезненные последствия, а также негативное влияние на азербайджанское государство, общество. Несмотря на все это, Азербайджан всегда демонстрировал приверженность принципам организации, международному праву, прежде всего принципам территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ. Позиция Азербайджана всегда была принципиальной и последовательной не только в контексте бывшего армяно-азербайджанского конфликта, но и в контексте всех других конфликтов в пространстве ОБСЕ",- сказал он.

Отметим, что сегодня состоялась встреча один на один и в расширенном составе министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.