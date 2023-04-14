Помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков провел встречи с парламентариями Нидерландов

БАКУ /Trend/ - В рамках визита помощника Первого вице-президента Азербайджана Эльчина Амирбекова в Нидерланды были проведены встречи с депутатами политических партий в этой стране.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

Посол поблагодарил депутатов за конструктивный обмен мнениями с помощником Первого вице-президента Азербайджана Эльчином Амирбековым по широкому спектру вопросов касательно сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами и региональных вопросов.

Как сообщается, встречи были проведены с представителями правящей «Народной партии за свободу и демократию», входящей в коалицию Партии «Демократы 66», а также партий «Volt», «DENK», «Во имя интересов Нидерландов» и с сенатором от партии «Ja21».