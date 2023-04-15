Сожжение флага Азербайджана в Ереване - гнусное проявление этнической ненависти со стороны Армении - эксперт

БАКУ /Trend/ - Сожжение флага Азербайджана на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване является преступлением и гнусным проявлением этнической ненависти, которому не должно быть места ни в одном обществе.

Об этом в субботу Trend сказал исполнительный директор Пакистанского центра глобальных и стратегических исследований Халид Таймур Акрам.

"Тревожный и варварский инцидент произошел на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване. Азербайджанский флаг был вырван из рук и сожжен на глазах у зрителей. Армения одержима ненавистью к Азербайджану и всегда демонстрировала подобное поведение по отношению к стране. Эта ненависть широко распространена в правительстве Армении, армянских СМИ и среди общественности, что не способствует мирному процессу", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что то, как действует Армения, показывает, что она хочет эскалации напряженности, недоверия и еще большего конфликта, в отличие от Азербайджана, который всегда придерживается конструктивного подхода и сотрудничества в поиске мирных решений.

"Односторонний подход в построении мира никогда не приводит к успеху. Европейский союз должен осудить подобное поведение Армении, ее крайне провокационные действия и неуважение к азербайджанцам. Ненависть и агрессия по отношению к Азербайджану должны быть прекращены. Армения должна изменить это ненавистническое поведение и уважать суверенитет и ценности соседней страны", - заключил он.

Напомним, что вчера на церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, в которой также участвовали азербайджанские спортсмены, один из организаторов (!) мероприятия демонстративно поджег флаг Азербайджана, что является актом варварства и наглядным проявлением ксенофобии и азербайджанофобии.