Сожжение азербайджанского флага еще раз показывает сущность армян - общественное объединение (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сожжение азербайджанского флага на международном спортивном мероприятии в Ереване, на котором присутствовал и премьер-министр Армении, освобождение того, кто сжег флаг, еще раз показывает сущность армян.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель Общественного объединения (ОО) "Спортивные журналисты Азербайджана" Азер Исмаилов на мероприятии, проведенном ОО.

"Мы надеемся, что международные организации примут серьезные меры в связи с инцидентом, произошедшим в Ереване", - сказал он.

Член ОО Санан Шафизаде отметил, что Армения не способна проводить такие соревнования.

"На соревнованиях в Баку в 2015 году была полностью обеспечена безопасность участвовавших в них армян, после соревнований они свободно передвигались по Баку. А теперь видно, на каком уровне Армения обеспечивает безопасность спортсменов, это позор. Эта страна не приняла никаких мер безопасности. Соответствующие международные организации должны принять серьезные меры в связи со случившимся", - сказал он.

Заместитель председателя телеканала "İdman Azərbaycan" Вугар Назаров сказал, что это была спланированная провокация, и немедленный отзыв наших спортсменов является правильным шагом.

Напомним, что вчера во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване против Азербайджана была совершена провокация. Арам Николян, являющийся дизайнером и стилистом, выбежал на сцену, взял азербайджанский флаг из рук знаменосца и сжег его на глазах у всех.

Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджана ранее распространили совместное заявление, в котором говорится, что принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов из Еревана.