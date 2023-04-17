Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной поспособствует развитию инвестиционных связей - Младен Иванич

БАКУ/Trend/-Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной будет способствовать развитию инвестиционных связей.

Об этом сказал в понедельник Trend бывший член Президиума Боснии и Герцеговины, бывший министр иностранных дел, член Международного центра Низами Гянджеви Младен Иванич.

«Отношения между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном очень важны, и мы находимся в начале укрепления этих связей. Азербайджан поддерживал Боснию и Герцеговину во многих гуманитарных проектах, таких как разбитие очень красивого парка в Сараево и строительство медицинского центра в Котор-Вароше.

Это важная инвестиция в многоэтнический муниципалитет Боснии и Герцеговины, где вместе живут боснийцы, хорваты и сербы», — сказал он.

Иванич считает, что соглашение о стратегическом партнерстве, подписанное между двумя странами, является важным шагом.

«Я надеюсь, что после подписания этого Соглашения о стратегическом партнерстве мы можем ожидать инвестиций с обеих сторон, улучшения связей в различных областях, включая туризм. Мы должны больше продвигать Боснию и Герцеговину в Азербайджане и Азербайджан в Боснии и Герцеговине», - сказал он.

Иванич отметил, что есть много возможностей для развития сотрудничества.

«Босния и Герцеговина — страна с давними традициями и большим опытом в сельском хозяйстве, которое может стать еще одной сферой для сотрудничества. Кроме того, я должен воздать должное той значительной роли, которую Международный центр Низами Гянджеви играет на Западных Балканах, и особенно в Боснии и Герцеговине», - заключил он.