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Затягивание подписания мирного соглашения показывает, что у Армении другие интересы в регионе - Администрация Президента Турции

Политика Материалы 17 апреля 2023 10:38 (UTC +04:00)
Затягивание подписания мирного соглашения показывает, что у Армении другие интересы в регионе - Администрация Президента Турции

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Затягивание подписания мирного соглашения с Азербайджаном показывает, что у властей Армении другие интересы в регионе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказали TurkicWorld в Администрации Президента Турции.

Было отмечено, что интересы Азербайджана заключаются в обеспечении мира и стабильности в регионе.

"Официальный Баку заинтересован в развитии региона, и это ясно видно из созидательных работ, проводимых Азербайджаном в регионе после 44-дневной войны", - сказали в Администрации Президента Турции.

Было подчеркнуто, что Армении следует в кратчайший срок подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

"Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном, братство Анкары и Баку непоколебимо", - сказали в Администрации Президента Турции.

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