Состоялась церемония открытия международных учений «Анатолийский орел-2023» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 27 апреля на авиабазе в городе Конья Турецкой Республики состоялась церемония открытия международных лётно-тактических учений «Анатолийский Орел-2023» с участием военнослужащих различных стран.
Об этом сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана.
Сначала участникам были представлены брифинги о цели и
территории проведения учений.
Затем участники на карте ознакомились со сценарием учений, поставленными задачами и мероприятиями, предстоящими к выполнению в рамках учений.
Отметим, что на международных учениях наша страна представлена военнослужащими и авиационными средствами ВВС.