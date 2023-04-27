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Состоялась церемония открытия международных учений «Анатолийский орел-2023» (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 27 апреля 2023 16:55 (UTC +04:00)
Состоялась церемония открытия международных учений «Анатолийский орел-2023» (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - 27 апреля на авиабазе в городе Конья Турецкой Республики состоялась церемония открытия международных лётно-тактических учений «Анатолийский Орел-2023» с участием военнослужащих различных стран.

Об этом сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала участникам были представлены брифинги о цели и территории проведения учений.
Затем участники на карте ознакомились со сценарием учений, поставленными задачами и мероприятиями, предстоящими к выполнению в рамках учений.

Отметим, что на международных учениях наша страна представлена военнослужащими и авиационными средствами ВВС.

Состоялась церемония открытия международных учений «Анатолийский орел-2023» (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония открытия международных учений «Анатолийский орел-2023» (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония открытия международных учений «Анатолийский орел-2023» (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония открытия международных учений «Анатолийский орел-2023» (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония открытия международных учений «Анатолийский орел-2023» (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония открытия международных учений «Анатолийский орел-2023» (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония открытия международных учений «Анатолийский орел-2023» (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония открытия международных учений «Анатолийский орел-2023» (ФОТО/ВИДЕО)
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