Состоялась церемония открытия международных учений «Анатолийский орел-2023» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 27 апреля на авиабазе в городе Конья Турецкой Республики состоялась церемония открытия международных лётно-тактических учений «Анатолийский Орел-2023» с участием военнослужащих различных стран.

Об этом сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала участникам были представлены брифинги о цели и территории проведения учений.

Затем участники на карте ознакомились со сценарием учений, поставленными задачами и мероприятиями, предстоящими к выполнению в рамках учений.

Отметим, что на международных учениях наша страна представлена военнослужащими и авиационными средствами ВВС.