Президент Ильхам Алиев: Наш народ был растроган тем, что турецкие спортсмены подарили свою победу Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Вы действительно порадовали весь азербайджанский народ. Джансу сказала, что дарит эту победу Азербайджану. Это растрогало азербайджанский народ, осчастливило всех нас.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с турецкими спортсменками Джансу Бекташ, Гамзе Алтун и Нурай Гюнгёр, посвятившими Азербайджану победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Иреване.

Подчеркнув, что победа турецких спортсменов в Иреване вызывает чувство гордости, Президент Ильхам Алиев отметил: «Наши девушки подняли там флаг и, когда там зазвучал Национальный марш Турции, все присутствовавшие встали. Вот это и есть победа, это то, что вызывает гордость. И наше государство, и наши народы достойны этой победы. Во время Второй Карабахской войны Турция всегда была рядом с нами, она всегда была вместе с нами во всех других вопросах, в спорте».

В очередной раз, пригласив юных спортсменов в Карабах, глава государства сказал: «Желаю, чтобы ваш следующий приезд был в Карабах. Вы и там увидите, что в городе Шуша флаги Турции и Азербайджана развеваются рядом друг с другом. Это – проявление большой любви, которая живет в сердце наших народов».