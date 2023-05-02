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Мишенью мин, установленных Арменией, по-прежнему являются азербайджанцы - МИД

Политика Материалы 2 мая 2023 06:10 (UTC +04:00)
Мишенью мин, установленных Арменией, по-прежнему являются азербайджанцы - МИД

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БАКУ /Trend/ - Мишенью мин, установленных Арменией, по-прежнему являются азербайджанцы. К сожалению, в результате взрыва мины погиб еще один мирный житель.

Об этом МИД Азербайджана написал на своей странице в Twitter, передает Trend.

"К сожалению, в результате взрыва мины погиб еще один мирный житель. С момента окончания войны в 2020 году число жертв противопехотных мин в Азербайджане достигло 299 человек. Международное сообщество не должно молчать об этой постоянной угрозе со стороны Армении," - отметили в МИД.

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