БАКУ/Trend/ - В США начался финальный раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении.

Об этом сказал в четверг Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, на данный момент встреча проходит в двустороннем формате.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также будет участвовать в переговорах.

Встреча проходит в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца.

Основной темой переговоров является мирное соглашение.

Напомним, что 1 мая в США состоялась трёхсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца. Переговоры продолжились 2 и 3 мая в двустороннем формате.