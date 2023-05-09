По случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой организована концертная программа под названием "Вечная любовь" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой организована концертная программа под названием "Вечная любовь".

Как передает во вторник Trend, мероприятие организовано ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

На открытии прозвучал Гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память великого лидера Гейдара Алиева, академика Зарифы Алиевой и шехидов, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Родины.

Далее был продемонстрирован видеоклип на любимую композицию великого лидера Гейдара Алиева "Küçələrə su səpmişəm" в исполнении народной артистки Назакят Теймуровой и инструментального ансамбля "Харыбюльбюль", снятый коллективом ASCO на танкере "Президент Гейдар Алиев" и пароме "Зарифа Алиева".

Со вступительной речью выступил председатель правления ASCO Рауф Велиев, отметивший незаменимые заслуги великого лидера Гейдара Алиева, заложившего основы развития транспортного сектора страны.

"Благодаря мудрой политике Гейдара Алиева мы с вами видим как интенсивно и динамично развивается транспортный сектор нашей страны. В частности, общенациональный лидер заложил фундамент развития Бакинского морского международного порта", - сказал он.

В ходе мероприятия также были представлены две почтовые марки - с изображениями танкера "Президент Гейдар Алиев" и парома "Зарифа Алиева".

Кроме того, в рамках программы состоялась презентация книги "Великий лидер Гейдар Алиев и национальная политика судоходства", в которой описывается история морского транспорта в период руководства страной Гейдаром Алиевым и вклад общенационального лидера в развитие этой отрасли.

Мероприятие завершилось концертной программой из любимых музыкальных композиций великого лидера Гейдара Алиева.